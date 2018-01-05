Пишем, снимаем, поем... Чем удивил Кыргызстан в 2017-м

По традиции ИА «24.kg» ежегодно подводит итоги в той или иной сфере жизни страны. Вспомним, кому из деятелей культуры, литературы и искусства аплодировали на международной арене в 2017-м.

Словотворчество

В шведском Стокгольме на международном литературном конкурсе занял первое место роман кыргызского драматурга Султана Раева «Топон» (Потоп).

Фото из интернета. Султан Раев

Произведение участвовало в номинации «Объемная проза». Следует отметить, что книга нашего писателя была признана лучшей из 347 произведений. В целом же в состязании мастеров пера приняли участие 1 тысяча 600 писателей и поэтов из 38 стран.

Месяцем ранее, в октябре, пьеса «Суфлер» по одноименному произведению драматурга Султана Раева получила Гран-при за лучший спектакль на международном фестивале «Открытая Центральная Азия», который прошел в Лондоне (Великобритания).

Фото из интернета. Сцена из спектакля "Суфлер"

Пьеса была поставлена государственным театром юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой в лондонском театре The Space. А сыгравшая в спектакле народная артистка КР Назира Мамбетова удостоилась премии за лучшую женскую роль.

Важнейшим из искусств является...

Есть чем похвастать кыргызстанцам и в сфере отечественного кинематографа.

Фильм Темира Бирназарова «Түнкүкырсык» (Ночная авария) в ноябре завоевал Гран-при кинофестиваля Black Nightsin Tallinn, который относится к классу «А» и входит в Топ-15 мировых.

Фото из интернета. Темир Бирназаров

Картина Темира Бирназарова стала первой работой отечественного режиссера, который завоевал главный приз такого уровня со времен обретения Кыргызстаном независимости.

Лента режиссера Актана Арыма Кубата «Кентавр» получила несколько призов на международном уровне. Так, в апреле 2017 года картина получила главный приз на кинофестивале MOOOV в Бельгии.

Летом «Кентавр» получил два приза XIII Международного кинофестиваля «Евразия» в Астане. Фильм удостоился приза «За лучшую режиссерскую работу» и «НЕТПАК» (Приз международной сети по продвижению азиатского кино).

Фото из интернета. Сцена из фильма "Саякбай"

В сентябре 2017 года на Монреальском кинофестивале «Золотой Меридиан» (Канада) фильм режиссера Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер XX века» получил приз «Визуальная инновационная премия за передачу устных традиций».

Молодой отечественный кинорежиссер Нурлан Анарбаев стал победителем международного конкурса видео в категории «профессионалы», объявленном Секретариатом горного партнерства #MountainsMatter — ГОРЫ ВАЖНЫ.

Фото из интернета. Нурлан Анарбаев

По данным организаторов, Нурлан Анарбаев представит свою работу на концерте в Риме в честь Международного дня гор в рамках мероприятий конференции «Горы под давлением: климат, голод, миграция».

В международном конкурсе приняли участие представители Великобритании, Франции, Перу, Хорватии, Бразилии и других стран. Ролик нашего соотечественника победил.

«Лирики и физики»

Парад достижений в области искусства продолжил 26-летний солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Улан Асамудинов. Он завоевал Гран-при ХХI Международного конкурса молодых исполнителей «Романсиада», прошедшего в Москве (Россия).

Фото Россотрудничества. Художественный руководитель конкурса, заслуженная артистка РФ Галина Преображенская и обладатель Гран-при «Романсиады» Улан Асамудинов

Отборочные туры «Романсиады» проходили в течение 2017 года, в них приняли участие более 300 молодых исполнителей русского романса.

Во второй декаде декабря соотечественников порадовал эстрадный исполнитель, выступающий под творческим псевдонимом Омар (Омурбек Жанышев).

Фото из интернета. Омар

Он выиграл международный музыкальный конкурс Silk Royd Stars, который прошел в городе Алматы (Казахстан). В состязании певцов приняли участие исполнители из девяти стран.

На математическом поле порадовал соотечественников юный кыргызстанец Нурхан Таштанов, который стал победителем международной олимпиады по ментальной арифметике, которая прошла 1 октября в Бангкоке (Таиланд).

Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Сапар Исаков поздравляет Нурхана Таштанова, обладателя звания Super Champion по ментальной арифметике

За быстрый ум Нурхан удостоился звания Super Champion.

Еще одним приятным событием года стало включение национальной конной игры «Кок-бору» в список нематериального наследия ЮНЕСКО от имени Кыргызстана. Решение принято на заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в городе Чеджу (Южная Корея).

Редакция ИА «24.kg» поздравляет всех соотечественников, которые достойно представили Кыргызстан на международной арене. Мы гордимся вами!