«Бриджертоны», «Универ» и корейские сериалы. Что смотреть на следующей неделе

Май продолжает радовать отличными сериалами. Среди них продолжения двух полюбившихся историй, два корейских проекта и российский детективный триллер.

1 «Гарри Уайлд» (третий сезон, 13 мая) «Гарри Уайлд» (третий сезон, 13 мая)

Преподавательница английского Харриет Уайлд (Джейн Сеймур) выходит на пенсию и решает посвятить свободное время расследованиям, которыми занимается ее сын-полицейский (Кевин Райан).

2 «Универ. 13 лет спустя» (10-й сезон, 13 мая) «Универ. 13 лет спустя» (10-й сезон, 13 мая)

Знакомые по сериалу «Универ» герои возвращаются с новыми проблемами, шутками и отношениями. По сюжету Кристина рассталась с Антоном, который занимается только своим пабом. Но выясняется, что жить в собственное удовольствие у него не получится, ведь у него есть взрослая дочь, о существовании которой он даже не подозревал. В это время Маша еле справляется с семейным бытом, пока муж Валентин ждет, что на него свалится научное открытие. А ее бывший парень Кузя приезжает в Москву, не только чтобы расширить бизнес, но и чтобы вернуть отношения с Машей.

3 «Дядя Самсик» (15 мая) «Дядя Самсик» (15 мая)

Ким Сан — выходец из привилегированной семьи, выпускник корейской военной академии. Получив экономическое образование в США, он возвращается в Корею полный решимости превратить родную страну в крупнейшего игрока мирового индустриального рынка. Герой встречает таинственного мужчину, которого все называют дядя Самсик, и это знакомство становится началом крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества.

4 «Внешние сферы» (второй сезон, 16 мая) «Внешние сферы» (второй сезон, 16 мая)

Семейная драма, проникнутая духом вестерна и мистическими событиями. Ройал Эбботт владеет ранчо в Вайоминге и привык сражаться за свою землю. Его семья переживает непростые времена — исчезает невестка Эббота. А на пустынной границе владений обнаруживается странное место, где происходит нечто сверхъестественное.

5 «Бриджертоны» (третий сезон, 16 мая) «Бриджертоны» (третий сезон, 16 мая)

Действие сериала разворачивается в начале XIX века в Лондоне. В центре сюжета — богатство, предательство, похоть и прочие радости высшего общества в Эпоху Регентства глазами могущественной и влиятельной семьи Бриджертон. Сериал основан на популярной серии исторических любовных романов американской писательницы Джулии Куинн.

6 «Калимба» (16 мая) «Калимба» (16 мая)

Гуру судебной психиатрии, профессор Виктор Мещерский затевает жестокий и рискованный эксперимент: запирает в подвале дома четыре пары жертв и их обидчиков. Предыстории героев запутаны, мотивы и цели Мещерского туманны, методы опасны, а результаты непредсказуемы. В замкнутом пространстве, напичканном камерами наблюдения, участники опыта переживают стрессовые ситуации и проходят испытания, которые позволяют им увидеть друг друга в новом свете, переосмыслить свои жизни и проработать психологические травмы.

7 «Шоу восьми» (17 мая) «Шоу восьми» (17 мая)

Восемь человек, остро нуждающиеся в деньгах, соглашаются принять участие в необычном реалити-шоу, которое заставит их переосмыслить ценность вещей. Им предстоит провести 100 дней в абсолютно пустом «отеле», в котором нет ничего, кроме стен. Победители, продержавшиеся до конца, разделят между собой денежный приз, который на старте проекта составляет 44,8 миллиарда вон. Корейский драматический триллер о выживании в духе «Игры в кальмара».