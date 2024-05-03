Афиша Бишкека на выходные: театральные премьеры, концерт тенора и ярмарка

Театры

4 мая. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

4-5 мая. Спектакль «Король Лир»

На склоне лет король Лир пожелал отречься от престола и передать управление королевством, разделив его на три части, трем своим дочерям. Однако в последний момент в ослеплении тщеславия и гнева он лишает свою младшую дочь наследства, будучи сильно раздражен и разочарован ее сдержанными словами о любви. Любовь же старших дочерей короля начинает все более расходиться с их собственными уверениями в сердечной привязанности к нему. Лиру предстоит в полной мере познать последствия своих необдуманных решений.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

Выставки, ярмарки

4 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

26 апреля — 10 мая. Выставка «На первый взгляд»

Представлено более 20 живописных работ художницы Дарики Бакеевой, отражающих реальность через яркие и чистые цвета, создавая эмоциональный отклик у каждого зрителя.

Центр «Кудук», 12.00-19.00.

Концерты, фестивали

4 мая. Сольный концерт тенора Жениша Ысманова

Его голос, завоевавший сердца слушателей по всему миру, отличается глубиной эмоциональной передачи и технической совершенностью. Жениш является обладателем престижной награды PAVAROTTI D’ORO, которая подтверждает его значимый вклад в мировую оперную культуру. Концерт состоится в сопровождении Большого симфонического оркестра и оркестра народных инструментов мэрии Бишкека.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

4 мая. Кинопоказ фильма «Где дом друга?»

История о дружбе, ответственности и поиске правильного пути в жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе пережить эту трогательную историю и погрузиться в мир иранского кинематографа. Регистрация

по телефону 0505251001.

Культурный центр «Кудук», 18.30.

5 мая. Вечеринка Back to Japan party

Прощальная вечеринка в честь отъезда резидента SomeWhere Bistro — DJ Tenkuro, который сыграет для нас в последний раз свои лучшие сеты.

Кафе SomeWhere Bistro, 19.00.

5 мая. Littles Spring Market

В программе ярмарка (экопродукция, детские книги, одежда, аксессуары, развивающие игрушки и другое), знакомство с национальными инструментами, классическая музыка для малышей, национальные танцы и игры, мастер-классы, garage sale для детей, лекторий для родителей.

Детсад «Учур», 10.00-16.00.

Мастер-классы, лекции

4 мая. Лекция по истории искусства

Как же так случилось, что писсуар стал искусством? Не пропустите возможность узнать больше о модернистских течениях первой половины ХХ века и о том, как они повлияли на искусство в целом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-16.00.

5 мая. Мастер-класс по живописи

Под руководством талантливого художника и опытного преподавателя Айдара Касымбекова вы окунетесь в мир творчества и создадите собственное произведение искусства. Узнаете секреты работы с масляными красками, техники лессировки и мастерски смешивать цвета. Регистрация по телефону 0701188188.

Кафе Bellagio Wine, 16.00.

Для детей

4 мая. Коллективное чтение с детьми

Ведущие эксперты симпозиума — взрослые и дети, независимо от возраста и умения читать, готовые потратить один час свободного времени на радость коллективного чтения вслух. Регистрация по телефону 0555216842.

«Книжная лавка», 12.00.

4-5 мая. Шоу «Тайны космоса»

Дети узнают секреты всех планет Солнечной системы, выполнят важную миссию и спасут галактику.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00 (суббота), 16.00 (воскресенье).

4-5 мая. Спектакль «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

5 мая. Спектакль «Кыялкеч Егор»

Ленивый и злобный медведь в сказке «Кыялкеч Егор» силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы не появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

5 мая. Пасхальный мастер-класс

Дети будут украшать куличи и красить яйца. Регистрация по телефону 0701504040.

Кофейня Social Coffee, 13.00.