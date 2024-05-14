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Бишкекводоканал запретил поливать огороды питьевой водой? Ответ мэрии

Бишкекводоканал запретил поливать огороды питьевой водой. Об этом говорится в квитанциях муниципального предприятия.

«Написано, что полив зеленых насаждений, мытье дворов, машин, ковровых изделий и так далее питьевой водой категорически запрещен. Раньше хоть в ночное время можно было поливать. А теперь что делать?» — интересуется читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Квитания Бишкекводоканала

Ранее на редакционный WhatsApp также присылали сообщение, в котором в этом году мэрия запретила полностью полив водопроводной водой. Оплаты за полив не будет, а в жаркое время начнутся проверки, в том числе с дронов. Поэтому жителям советуют поливать осмотрительно, ночью, прятать шланги, чтобы их не видели с неба, и держать ворота на замке.

В муниципалитете ответили на сообщения горожан, что с увеличением числа абонентов и расширением границ города Бишкекводоканал сталкивается с критической нехваткой водных ресурсов.

«Новых источников воды нет, что делает сохранение доступного ресурса важным приоритетом. В осеннее и зимнее время зеленые насаждения не поливаются. Воды хватает всем. Однако летом владельцы приусадебных участков активно используют воду для полива огородов, брусчатки и заполнения бассейнов, что увеличивает давление на водные ресурсы.

Сегодня на балансе Бишкекводоканала 334 скважины, из которых 40 процентов в резерве. Однако летом задействованы практически все — 99 процентов.

Некоторые недобросовестные горожане нерационально используют питьевую воду, оставляя включенным водопровод, в то время как другие экономят ее и понимают возможный риск нехватки воды летом.

В таком случае будут предложены альтернативные варианты. Например, для абонентов, у которых установлены приборы учета воды, полив разрешат с 00.00 до 05.00», — ответили в мэрии.

Напомним, летом 2023-го в Бишкеке вводили ограничения на подачу питьевой воды и целые жилмассивы сидели без нее больше месяца. Такого в столице никогда не было. Жители села Селекционного даже выходили на митинги и перекрывали Южную магистраль.

Бывший вице-мэр города Жыргалбек Шамыралиев тогда объяснил, что в реках снизился уровень воды, а в Ала-Арче в конце мая ее вообще не было. «А если воды нет, то и подпитывающие водозабор «Орто-Алыш» бассейны тоже высыхают и снижается статический уровень водного горизонта», — сказал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/293953/
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