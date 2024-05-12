Афиша Бишкека на неделю: кыргызский мюзикл, любимые песни и классика

14-17 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.



Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 мая. Концерт Турсунбека Кабатова (Казахстан)

Турсынбек Кабатов — известный юморист и телеведущий. Дебютировал вместе с командой КВН «Астана.KZ». На концерте вы услышите новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

14-16 мая. Мюзикл «Жамийла»

Это зрелищный музыкальный спектакль с оригинальной авторской музыкой, поэзией, видеоконтентом, художественным оформлением и современной сценографией, в сочетании с традиционными формами кыргызского искусства, дизайна исторических костюмов, фольклора, хореографии и вокального мастерства.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

15 мая. Одноактный балет «Кармен-сюита»

Одноактный балет впервые поставлен в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Музыку для балета — транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе — написал Родион Щедрин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

16 мая. Концерт музыки эпохи барокко

На концерте прозвучат яркие произведения известных композиторов в исполнении Азизы Маматназар кызы (сопрано) и Юлии Бабич (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

16 мая. Кинопремьеры

«Жырткыч» (триллер). Однажды в селе начинает происходить что-то странное, непонятное существо начало нападать на животных и мясные магазины. Жители обращаются за помощью к местному участковому, который с местным жителем — бывшим охотником начинает искать преступника. Они натыкаются на следы, которые не похожи на человеческие.

«Салт» (ужасы). Новоиспеченная келинка, которую выдали замуж после изнасилования, превращает жизнь семьи в настоящий кошмар.

«Я не киллер» (боевик). Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.

«Месть Золушки» (триллер). Устав от выходок злой мачехи и противных сводных сестер, трудолюбивая Золушка отказывается от хрустальных туфель ради мести. Вершить кровавое правосудие ей поможет Фея-крестная.

«Реинкарнация. Демоны желаний» (ужасы). Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.

«Шпион на всю голову» (комедия). Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.

«Воображаемые друзья» (фэнтези). Беа заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева.

«Кунг-фу тигр» (мультфильм). 11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

«Пацан против всех» (боевик). Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.

17 мая. Концерт «История любви»

Симфонический оркестр представит музыку из турецких фильмов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

17 мая. Юбилейный концерт группы «Достор»

Группа создана в 1974 году Талалаем Нурмамбетовым, Владимиром Фесиком и Асылбеком Джумабаевым. Их песни, такие как «Иссык-кульская девушка», «Детство», «Мой Кыргызстан», сразу же понравились фрунзенской молодежи и пелись во дворах. Примут участие также Ырыскелди Осмонкулов, Тынай Алыбаев (группа «Инсан»), Азат Раимбердиев и многие другие.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.