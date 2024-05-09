Традиция или преступление? В прокат выходит кыргызский фильм об ала качуу

Сегодня, 9 мая, на большие экраны выходит фильм кыргызского режиссера Нурсултана Зарылова «Адат».

Бакыт и его возлюбленная планируют свадьбу, но финансовые трудности становятся помехой. Они решают устроить торжество по обычаю ала качуу, но мать невесты устраивает скандал, при этом унизив Бакыта за его бедность. Он решает украсть невесту по-настоящему. Бакыт и его друзья сталкиваются с множеством препятствий. Удастся ли им исполнить задуманное, смотрите в кинотеатрах страны.

Жанр: комедия, драма.

Длительность: 81 минута.

Актеры: Чынгыз Калыбеков, Азамат Усонов, Жакшылык Аматов, Алишер Анарбек уулу, Дастан Бакытбек уулу, Бегайым Асанакунова, Мадалена Арнисова. Страна: Кыргызстан.