17:22
USD 88.39
EUR 94.96
RUB 0.97
Общество

Традиция или преступление? В прокат выходит кыргызский фильм об ала качуу

Сегодня, 9 мая, на большие экраны выходит фильм кыргызского режиссера Нурсултана Зарылова «Адат».

Бакыт и его возлюбленная планируют свадьбу, но финансовые трудности становятся помехой. Они решают устроить торжество по обычаю ала качуу, но мать невесты устраивает скандал, при этом унизив Бакыта за его бедность. Он решает украсть невесту по-настоящему. Бакыт и его друзья сталкиваются с множеством препятствий. Удастся ли им исполнить задуманное, смотрите в кинотеатрах страны.

Жанр: комедия, драма.

Длительность: 81 минута.

Актеры: Чынгыз Калыбеков, Азамат Усонов, Жакшылык Аматов, Алишер Анарбек уулу, Дастан Бакытбек уулу, Бегайым Асанакунова, Мадалена Арнисова.

Страна: Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293555/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: празднование Дня Победы, спектакли и выставки
Сериалы о вампирах и продолжение «Доктора Кто». Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: театральные премьеры, концерт тенора и ярмарка
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
На большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча»
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жеңе»
Афиша Бишкека на неделю: «Лебединое озеро», музыка из аниме и классика
Французская комедия, мини-сериалы и анимация. Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: открытие мото- и велосезонов, сказки и джаз-фестиваль
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
9 мая, четверг
17:11
Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем Победы Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем...
16:31
Большинство читателей 24.kg считают, что троллейбусы в Бишкеке нужны
15:14
Традиция или преступление? В прокат выходит кыргызский фильм об ала качуу
14:26
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
14:17
В Аламединском ущелье ищут троих туристов из России