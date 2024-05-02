Сегодня на большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча» («До встречи»).

Режиссером выступил известный стендап-комик Азимхан Рахатов. Он снял такие сериалы, как «Таң алдында», «Азим Триллион», «Попутка», а также фильм «Папа с прицепом».

Главные роли сыграли Султан Торогелдиев и Ширинай Момбекова.

Султан мечтает об Америке, но его желание сталкивается с препятствиями, когда он влюбляется в Бегайым из состоятельной семьи. По мере того, как их отношения развиваются, социальные барьеры становятся все более непреодолимыми. Когда Бегайым получает возможность учиться в Америке, Султан сталкивается с выбором между мечтами и любовью. Он понимает, что иногда для осуществления своих желаний приходится платить слишком высокую цену.