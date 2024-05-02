12:40
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Общество

На большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча»

Сегодня на большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча» («До встречи»).

Режиссером выступил известный стендап-комик Азимхан Рахатов. Он снял такие сериалы, как «Таң алдында», «Азим Триллион», «Попутка», а также фильм «Папа с прицепом».

Главные роли сыграли Султан Торогелдиев и Ширинай Момбекова.

Султан мечтает об Америке, но его желание сталкивается с препятствиями, когда он влюбляется в Бегайым из состоятельной семьи. По мере того, как их отношения развиваются, социальные барьеры становятся все более непреодолимыми. Когда Бегайым получает возможность учиться в Америке, Султан сталкивается с выбором между мечтами и любовью. Он понимает, что иногда для осуществления своих желаний приходится платить слишком высокую цену.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292886/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жеңе»
Афиша Бишкека на неделю: «Лебединое озеро», музыка из аниме и классика
Французская комедия, мини-сериалы и анимация. Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: открытие мото- и велосезонов, сказки и джаз-фестиваль
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Финальные выпуски сериала «Миллионеры из общаги» покажут в кинотеатрах Бишкека
Их поменяли телами. В Кыргызстане в прокат выходит комедия «Чоң кыз»
Афиша Бишкека на неделю: гастроли якутского театра, саундтреки и джаз-фестиваль
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и Гала-концерт звезд балета
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения
Жарко и&nbsp;солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в&nbsp;мае Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
2 мая, четверг
12:32
В Иссык-Ате застолье закончилось убийством В Иссык-Ате застолье закончилось убийством
12:26
На большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча»
12:20
Валентина Чупик: Граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в Россию
10:00
Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 2 мая 1948 года
1 мая, среда
22:00
Чудаки парковки. Некоторые ставят авто с нарушением, лишь бы не идти пешком
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
16:32
В Оше началось возведение многоэтажного дома по программе долевого строительства
16:07
В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер