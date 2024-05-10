19:39
USD 88.39
EUR 94.96
RUB 0.97
Общество

Афиша Бишкека на выходные: музыка Баха, театральная премьера и вечер поэзии

Театры

11 мая. Опера «Риголетто»

В ее основе пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», в центре сюжета которой острая драма Риголетто — язвительного придворного шута, с одной стороны, и нежного, глубоко страдающего отца — с другой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

11-12 мая. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он — сын известной писательницы, она — взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 мая. Рок-балет «Юнона и Авось»

Спектакль поставлен по мотивам одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках «Юнона» и «Авось» к берегам Калифорнии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

11-12 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

11 мая. Концерт музыки Иоганна Себастьяна Баха

В исполнении Oino orchestra под руководством народного артиста КР Эрниса Асаналиева прозвучат произведения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Приглашенный гость — скрипач Chuong Vu (США, Вьетнам).

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

12 мая. Театральный капустник

Литературный клуб «Абажур» представит совершенно разные номера: юмор, лирика, философия. Зрители услышат произведения как классиков, так и современников.

Кафе «Винтаж» (проспект Айтматова), 18.00.

12 мая. Вечер поэзии

Зрители услышат стихи как кыргызских поэтов-классиков, так и современных авторов в исполнении Озгоруша Абакирова. Будет специальные гости и живая музыка.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Мастер-классы, лекции

11 мая. Художественный мастер-класс

Первый из цикла мастер-классов по живописи, рисунку, композиции, скульптуре, дизайну и прикладному искусству с известными художниками, скульпторами и дизайнерами КР проведет председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-16.00.

Для детей

11-12 мая. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

11-12 мая. Спектакль «Кот в сапогах»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

12 мая. Спектакль «Шайыр достор»

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

12 мая. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293617/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Традиция или преступление? В прокат выходит кыргызский фильм об ала качуу
Спектакль «Король Лир» в кыргызстанском театре поставили студенты ГИТИСа
Афиша Бишкека на неделю: празднование Дня Победы, спектакли и выставки
Сериалы о вампирах и продолжение «Доктора Кто». Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: театральные премьеры, концерт тенора и ярмарка
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
На большие экраны выходит кыргызская мелодрама «Жолукканча»
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жеңе»
Афиша Бишкека на неделю: «Лебединое озеро», музыка из аниме и классика
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана возможны сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана возможны сели
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
10 мая, пятница
19:26
В Иссык-Атинском районе выявлена незаконная майнинг-ферма В Иссык-Атинском районе выявлена незаконная майнинг-фер...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: музыка Баха, театральная премьера и вечер поэзии
18:30
11 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:09
Обещал пригнать машины из Китая. Мошенник обманул бишкекчанина на $332,5 тысячи
18:00
Мэра города Сулюкты обвинили в избиении школьников. Градоначальник дал пояснение