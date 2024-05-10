Афиша Бишкека на выходные: музыка Баха, театральная премьера и вечер поэзии

Театры

11 мая. Опера «Риголетто»

В ее основе пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», в центре сюжета которой острая драма Риголетто — язвительного придворного шута, с одной стороны, и нежного, глубоко страдающего отца — с другой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

11-12 мая. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он — сын известной писательницы, она — взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 мая. Рок-балет «Юнона и Авось»

Спектакль поставлен по мотивам одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках «Юнона» и «Авось» к берегам Калифорнии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

11-12 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.



Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

11 мая. Концерт музыки Иоганна Себастьяна Баха

В исполнении Oino orchestra под руководством народного артиста КР Эрниса Асаналиева прозвучат произведения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Приглашенный гость — скрипач Chuong Vu (США, Вьетнам).

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

12 мая. Театральный капустник

Литературный клуб «Абажур» представит совершенно разные номера: юмор, лирика, философия. Зрители услышат произведения как классиков, так и современников.

Кафе «Винтаж» (проспект Айтматова), 18.00.

12 мая. Вечер поэзии

Зрители услышат стихи как кыргызских поэтов-классиков, так и современных авторов в исполнении Озгоруша Абакирова. Будет специальные гости и живая музыка.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Мастер-классы, лекции

11 мая. Художественный мастер-класс

Первый из цикла мастер-классов по живописи, рисунку, композиции, скульптуре, дизайну и прикладному искусству с известными художниками, скульпторами и дизайнерами КР проведет председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-16.00.

Для детей

11-12 мая. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

11-12 мая. Спектакль «Кот в сапогах»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

12 мая. Спектакль «Шайыр достор»

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

12 мая. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.