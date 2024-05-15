В Бишкеке 15 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 39 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 22 (1-3-й подъезды);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской, Абдрахманова, Фирсова, Пролетарской, село Аламедин (улицы Пионерская, Буденного, Алма-Атинская, Курманджан Датки, переулки Рязанский, Рыбинский, Волховский);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Худайбергенова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Омуралиева, Алты-Бакан, Садыкова), жилмассив «Келечек» (улица Келечек 1-я);

15.00-17.00 — отрезок улицы Месароша;

12.00-15.00 — отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, Кумарыкской, Январской;

9.00-11.00 — отрезки улиц Дмитрова, Средней, Литвинова, Пишпекской;

11.00-17.00 — отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева, Гагарина;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунарова, Рижской.

14-16 мая — в районе, ограниченном улицами Манасчи Сагынбая, Валиханова, Загорской, микрорайоном «Аламедин-1»;

15-17 мая — в районах, ограниченных улицами Гагарина, Садырбаева, Термечикова; Дачной, Кайынды, Элебесова, БЧК, Фирсова, Фере, Аральской, переулком Керченским и Карагачевой рощей.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Айбек Молдогазиев

Родился 15 мая 1973 года. Заместитель министра иностранных дел КР.

Ахмет Садык Доган

Родился 15 мая 1974 года. Посол Республики Турция в Кыргызстане.

Памятные даты

В Кыргызстане отключено аналоговое телевещание

15 мая 2017 года по всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата.

С 2014-го цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме.

Сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, в котором представлены как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контенты.

Международный день семей

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Во многих странах разработаны целые стратегии демографического развития. В этот день проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи, тренинги, конференции и другие.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Родилась 15 мая (по другим источникам 29 октября) 1919 года в селе Токолдош.

Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Она сыграла более 100 разнохарактерных ролей, создала целую галерею высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Умерла в 1997-м.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Сооронбай Жусуев родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизуется в армию и с 1943 по 1945 год служит связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени И.Панфилова. В боях дважды ранен. Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943 году, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году. С тех пор на кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства. Книги стихов поэта изданы в переводе на казахский, узбекский, таджикский, азербайджанский, украинский языки. Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья. Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии. Умер 4 февраля 2016 года. Умер 4 февраля 2016 года.

Родился поэт Омуркул Кулумбаев

В 1933 году в селе Терек-Суу Ат-Башинского района родился поэт Омуркул Кулумбаев.

Печатается с 1966-го. Первый стихотворный сборник «Турмуш кайрыктары» («Жизненные мотивы») издан в 1970 году. Автор десяти поэтических сборников. Отдельные стихотворения поэта публиковались на русском языке.

Родился государственный деятель Женишбек Бекболотов.

Фото из интернета. Женишбек Бекболотов

Родился 15 мая 1945 года в селе Караван Джанги-Джольского района Ошской области.

Прошел долгий трудовой путь на государственной службе — от рядового мастера завода до члена правительства и депутата Жогорку Кенеша.

С 1990 по 1994 год — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва, так называемого «легендарного парламента».

С 1996 по 1999 год — министр водного хозяйства Кыргызской Республики.

Также работал главой администрации — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Кандидатом технических наук, автор ряда изобретений и научных трудов в сферах строительства, ирригации и водопользования.

Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. В их числе орден «Дружбы народов СССР», медаль «Данк», почетное звание «Заслуженный строитель Киргизской ССР». Лауреат Государственной премии в области науки и техники КР.

Умер 7 января 2024 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.