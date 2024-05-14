Сеть магазинов O!Store приглашает вас выгодно обновить свои чехлы и подарить вашим смартфонам новый облик.

«Зачем мне сразу два чехла?» – спросите вы.

Покупайте выгодно вместе с друзьями.

Подарите полезную вещь кому-то из семьи.

Сделайте приятный подарок любимому человеку.

Да просто возьмите разные чехлы под настроение.

Вариантов сотни, пробуйте!

В акции участвуют чехлы стоимостью до 950 сомов. Стоимость подарочного чехла может быть равна, но не превышать стоимость купленного чехла. Количество товара ограничено.

Обновитесь по-весеннему в O!Store.

Все адреса магазинов можно узнать на сайте ostore.kg.

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