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Бизнес

Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок

Сеть магазинов O!Store приглашает вас выгодно обновить свои чехлы и подарить вашим смартфонам новый облик.

«Зачем мне сразу два чехла?» – спросите вы.

  • Покупайте выгодно вместе с друзьями.
  • Подарите полезную вещь кому-то из семьи.
  • Сделайте приятный подарок любимому человеку.
  • Да просто возьмите разные чехлы под настроение.

Вариантов сотни, пробуйте!

В акции участвуют чехлы стоимостью до 950 сомов. Стоимость подарочного чехла может быть равна, но не превышать стоимость купленного чехла. Количество товара ограничено.

Обновитесь по-весеннему в O!Store.

Все адреса магазинов можно узнать на сайте ostore.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293946/
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