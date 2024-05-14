Сеть магазинов O!Store приглашает вас выгодно обновить свои чехлы и подарить вашим смартфонам новый облик.
«Зачем мне сразу два чехла?» – спросите вы.
- Покупайте выгодно вместе с друзьями.
- Подарите полезную вещь кому-то из семьи.
- Сделайте приятный подарок любимому человеку.
- Да просто возьмите разные чехлы под настроение.
Вариантов сотни, пробуйте!
В акции участвуют чехлы стоимостью до 950 сомов. Стоимость подарочного чехла может быть равна, но не превышать стоимость купленного чехла. Количество товара ограничено.
Обновитесь по-весеннему в O!Store.
Все адреса магазинов можно узнать на сайте ostore.kg.
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