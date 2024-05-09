Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых проектов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть два фильма ужасов, сиквел картины «Планета обезьян: Война» и кыргызскую премьеру.

«Бугимен. Царство мертвых» (ужасы). Через полгода после смерти жены в автокатастрофе архитектор Сан-вон решает сменить обстановку и вместе с 11-летней дочкой И-ной переезжает в новый дом. Сам мужчина с тех пор страдает паническими атаками, а девочка замкнулась в себе. На новом месте дочь заметно оживает, и вскоре поглощенный неотложной работой отец решает отправить ее в художественный лагерь. Но вскоре И-на исчезает.

«Идеальная зависимость» (боевик). Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

«Адат» (комедия). Бакыт и его возлюбленная планируют свадьбу, но финансовые трудности становятся помехой. Они решают устроить торжество по обычаю ала качуу, но мать невесты устраивает скандал, при этом унизив Бакыта за его бедность. Он решает украсть невесту по-настоящему. Но Бакыт и его друзья крадут не одну невесту, а несколько.

«Планета обезьян: Новое царство» (фантастика). Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

«Обитель страха» (триллер). Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.