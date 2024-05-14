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Власть

Итальянским брендовым компаниям предложили перенести производство в Кыргызстан

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев принял итальянскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел, депутатом нижней палаты парламента Италии Эдмондо Чириелли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки с упором на укрепление политического диалога, в том числе организацию контактов на высшем и высоком уровнях, наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Также они обменялись мнениями по вопросам международной повестки и межрегионального сотрудничества.

Адылбек Касымалиев рассказал главе итальянской делегации о проводимой президентом и кабмином работе по улучшению благосостояния народа, внедрению новых механизмов развития промышленности и экономики, привлечению в республику передовых технологий.

Особое внимание он обратил на потенциал легкой промышленности и призвал итальянские брендовые компании перенести свое производство в нашу страну, заметив, что «кыргызская сторона готова предложить льготное налогообложение, преференции, правительственные гарантии для ведения бизнеса».

Кроме того, первый зампред кабмина остановился на горно-металлургическом потенциале КР и пригласил итальянскую сторону принять участие в горно-геологическом форуме «MINEX Центральная Азия», который состоится 19-20 июня в Бишкеке.

Италия готова развивать партнерство с Кыргызстаном и заинтересована в расширении взаимодействия между государствами по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны выразили готовность содействовать дальнейшему поступательному развитию двусторонних кыргызско-итальянских взаимоотношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293922/
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