Оплата налогов по коду платежа в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA для удобства и комфорта кыргызстанцев продолжает совершенствовать мобильное приложение MegaPay.
Теперь оплачивать налоги на недвижимость и транспорт, а также налоговую задолженность пользователи MegaPay могут еще быстрее — по коду платежа.
Важно! Для оплаты необходимо получить код платежа в личном кабинете налогоплательщика на сайте Налоговой службы cabinet.salyk.kg.
Как произвести оплату:
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откройте в MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play) вкладку «Оплата»;
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выберите «Государственные платежи»;
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нажмите «Оплата налогов по коду платежа»;
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введите код оплаты, проверьте сумму и подтвердите транзакцию.
Готово!
Комиссия — 20 сомов.
Удобно, безопасно и без лишних хлопот. Скачайте приложение MegaPay и оплачивайте налоги в один клик в любое удобное время.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!