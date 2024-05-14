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Бизнес

Оплата налогов по коду платежа в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA для удобства и комфорта кыргызстанцев продолжает совершенствовать мобильное приложение MegaPay.

Теперь оплачивать налоги на недвижимость и транспорт, а также налоговую задолженность пользователи MegaPay могут еще быстрее — по коду платежа.

Важно! Для оплаты необходимо получить код платежа в личном кабинете налогоплательщика на сайте Налоговой службы cabinet.salyk.kg.

Как произвести оплату:

  • откройте в MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play) вкладку «Оплата»;

  • выберите «Государственные платежи»;

  • нажмите «Оплата налогов по коду платежа»;

  • введите код оплаты, проверьте сумму и подтвердите транзакцию.

Готово!

Комиссия — 20 сомов.

Удобно, безопасно и без лишних хлопот. Скачайте приложение MegaPay и оплачивайте налоги в один клик в любое удобное время.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293892/
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