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Общество

В Минсельхозе рассказали, какая черешня запрещена для ввоза в Китай

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказали, какая черешня запрещена для ввоза в Китай.

В ведомстве отмечают, что карантинным объектом для КНР является вишневая муха. При экспорте черешни, сортировке и калибровке рекомендуется тщательно осматривать и удалять следы и точки повреждения такой мухой.

«В областных управлениях департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе раздали феромонные ловушки для карантинного вредителя», — подчеркнули в министерстве.

При невысокой численности вишневой мухи ловушки используют для вылова, то есть для снижения ее численности, что позволяет снизить пестицидную нагрузку и сделать продукцию более безопасной.

Одна вишневая муха может повредить до 150 плодов. Такие фрукты гниют и опадают.

Эффективными в борьбе с вишневой мухой являются следующие препараты при соблюдении регламента применения, указанного на упаковке (представлены действующим веществом):

  • лямбда-цигалотрин;
  • бифентрин;
  • альфа-циперметрин;
  • делльтаметрин;
  • хлорпирофос + циперметрин;
  • цетамиприд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293878/
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