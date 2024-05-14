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Экономика

Таджикистан могут подключить к единой центральноазиатской энергосистеме в мае

Узбекистан планирует в мае подключить к единой центральноазиатской энергосистеме Таджикистан. Об этом на энергетическом форуме в Ташкенте рассказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, сообщил @SputnikUzbekistan.

По данным Министерства энергетики РУз, объединенная энергетическая система Центральной Азии начала формироваться в начале 1960-х годов на территории четырех государств — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним пяти областях южного Казахстана.

В свое время Таджикистан отключили от параллельной работы в системе из-за многократных нарушений ее условий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293943/
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