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Техноблог

iPhone научился предупреждать пользователей о нежелательной слежке

Компания Apple выпустила iOS 17.5, в которой пользователям смартфонов iPhone стала доступна новая функция «Обнаружение нежелательных трекеров местоположения», предупреждающая юзера о слежке. Об этом сообщает портал Rozetked.

Функция «Обнаружение нежелательных трекеров местоположения» разработана Apple совместно с Google. Она позволяет выявлять чужие Bluetooth-трекеры, которые перемещаются вместе с пользователем смартфона. Уведомления о сопровождающем устройстве будут появляться на гаджетах с iOS 17.5 и более поздних версий, а также на Android 6.0+ и выше.

Отмечается, что новая функция сможет определять только один тип следящих устройств — AirTag, разработанный самой Apple. Другие популярные трекеры, такие как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, пока не определяются, но в будущем их поддержка также будет добавлена.

Кроме того, в iOS 17.5 были исправлены известные уязвимости и внесены другие изменения. Одновременно с этим Apple выпустила обновления для iPadOS 17.5, macOS 14.5 Sonoma, watchOS 10.5, HomePod 17.5 и tvOS 17.5.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293866/
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