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Общество

Приближается купальный сезон. Как вести себя на воде, рассказали в МЧС

С приближением летнего сезона МЧС Кыргызстана призывает граждан не купаться в запрещенных местах.

Основной причиной несчастных случаев на озерах, в реках, небольших прудах и каналах — плавание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

МЧС КР

В Министерстве чрезвычайных ситуаций напомнили о правилах безопасности на воде.

Взрослым и детям рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения. Родителей призывают следить за детьми и не отпускать их на реки, озера и водоемы без сопровождения взрослых, не быть равнодушными к чужим проблемами, и тогда многих несчастных случаев удастся избежать.

Какие правила следует соблюдать при купании?

  • запрещено заходить в реки и пруды;
  • детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;
  • нельзя спускаться туда, где раньше не был. Не заплывать далеко;
  • не плавать в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять ребенка без присмотра у воды;
  • запрещено плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;
  • не купаться, когда облачно или ветрено;
  • не плавать на надувном матрасе, шине. Если такой предмет взорвется, человек может утонуть.

Советы для тех, кто не умеет плавать

  • тонущего можно спасти, если он не теряет сознание, не паникует и сохраняет спокойствие;
  • не делать резких движений, так как вода быстро заполняет рот и легкие, ноги сводит судорогой;
  • лучше сделать глубокий вдох и попытаться задержать воздух в легких примерно на 30 секунд.

Если вы на лодке

  • не использовать брошенные и технически непригодные лодки;
  • не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения;
  • не перепрыгивать с одной лодки на другую во время плавания;
  • не пользоваться лодками, катерами или катамаранами после наступления темноты.

«Если вы устали, голодны, хотите пить и употребляли алкоголь, лучше отказаться купания. От этого зависит ваша жизнь и ваших близких», — подчеркнули в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293972/
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