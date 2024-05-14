Приближается купальный сезон. Как вести себя на воде, рассказали в МЧС

С приближением летнего сезона МЧС Кыргызстана призывает граждан не купаться в запрещенных местах.

Основной причиной несчастных случаев на озерах, в реках, небольших прудах и каналах — плавание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. МЧС КР

В Министерстве чрезвычайных ситуаций напомнили о правилах безопасности на воде.

Взрослым и детям рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения. Родителей призывают следить за детьми и не отпускать их на реки, озера и водоемы без сопровождения взрослых, не быть равнодушными к чужим проблемами, и тогда многих несчастных случаев удастся избежать.

Какие правила следует соблюдать при купании?

запрещено заходить в реки и пруды;

детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;

нельзя спускаться туда, где раньше не был. Не заплывать далеко;

не плавать в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять ребенка без присмотра у воды;

запрещено плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;

не купаться, когда облачно или ветрено;

не плавать на надувном матрасе, шине. Если такой предмет взорвется, человек может утонуть.

Советы для тех, кто не умеет плавать

тонущего можно спасти, если он не теряет сознание, не паникует и сохраняет спокойствие;

не делать резких движений, так как вода быстро заполняет рот и легкие, ноги сводит судорогой;

лучше сделать глубокий вдох и попытаться задержать воздух в легких примерно на 30 секунд.

Если вы на лодке

не использовать брошенные и технически непригодные лодки;

не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения;

не перепрыгивать с одной лодки на другую во время плавания;

не пользоваться лодками, катерами или катамаранами после наступления темноты.

«Если вы устали, голодны, хотите пить и употребляли алкоголь, лучше отказаться купания. От этого зависит ваша жизнь и ваших близких», — подчеркнули в МЧС.