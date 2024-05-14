Приближается купальный сезон. Как вести себя на воде, рассказали в МЧС

С приближением летнего сезона МЧС Кыргызстана призывает граждан не купаться в запрещенных местах.
Основной причиной несчастных случаев на озерах, в реках, небольших прудах и каналах — плавание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.МЧС КР
В Министерстве чрезвычайных ситуаций напомнили о правилах безопасности на воде.
Взрослым и детям рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения. Родителей призывают следить за детьми и не отпускать их на реки, озера и водоемы без сопровождения взрослых, не быть равнодушными к чужим проблемами, и тогда многих несчастных случаев удастся избежать.
Какие правила следует соблюдать при купании?
- запрещено заходить в реки и пруды;
- детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;
- нельзя спускаться туда, где раньше не был. Не заплывать далеко;
- не плавать в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять ребенка без присмотра у воды;
- запрещено плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;
- не купаться, когда облачно или ветрено;
- не плавать на надувном матрасе, шине. Если такой предмет взорвется, человек может утонуть.
Советы для тех, кто не умеет плавать
- тонущего можно спасти, если он не теряет сознание, не паникует и сохраняет спокойствие;
- не делать резких движений, так как вода быстро заполняет рот и легкие, ноги сводит судорогой;
- лучше сделать глубокий вдох и попытаться задержать воздух в легких примерно на 30 секунд.
Если вы на лодке
- не использовать брошенные и технически непригодные лодки;
- не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения;
- не перепрыгивать с одной лодки на другую во время плавания;
- не пользоваться лодками, катерами или катамаранами после наступления темноты.
«Если вы устали, голодны, хотите пить и употребляли алкоголь, лучше отказаться купания. От этого зависит ваша жизнь и ваших близких», — подчеркнули в МЧС.