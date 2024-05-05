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Общество

Афиша Бишкека на неделю: празднование Дня Победы, спектакли и выставки

7-10 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

26 апреля — 10 мая. Выставка «На первый взгляд»

Представлено более 20 живописных работ художницы Дарики Бакеевой, отражающих реальность через яркие и чистые цвета, создавая эмоциональный отклик у каждого зрителя.

Центр «Кудук», 12.00-19.00.

7 мая. Гала-концерт

В Бишкеке состоится концерт учащихся Казахской национальной академии хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8 мая. Балет-оратория «Материнское поле»

Балет-оратория — вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагышева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8 мая. Детская опера «Атадан калган туяк»

Опера Тудубека Чокиева по произведению Чингиза Айтматова «Солдатенок». Дирижер — Наргиза Курманова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 13.00.

9 мая. Праздничные концерты

Под открытым небом перед театрами прозвучат всеми любимые песни о победе.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 мая. Кинопремьеры

«Бугимен. Царство мертвых» (ужасы). Через полгода после смерти жены в автокатастрофе архитектор Сан-вон решет сменить обстановку и вместе с 11-летней дочкой И-ной переезжает в новый дом. Сам мужчина с тех пор страдает паническими атаками, а девочка замкнулась в себе. На новом месте дочь заметно оживает, и вскоре поглощенный неотложной работой отец решает отправить ее в художественный лагерь. Но вскоре И-на исчезает.

«Идеальная зависимость» (боевик).Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

«Планета обезьян: Новое царство» (фантастика). Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

«Обитель страха» (триллер). Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293109/
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