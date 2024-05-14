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Бизнес

Завершена подготовка национальной линейки учебников по английскому языку

Завершена подготовка национальной линейки учебников по английскому языку для общеобразовательных школ. Об этом сообщили в издательстве «Аркус».

Проект начался более пяти лет назад с совместной инициативы Министерства образования и науки КР и Всемирного банка по созданию учебников по английскому языку для 3-6-х классов общеобразовательных учреждений.

В настоящее время уже закончена работа по подготовке учебника для 11-го класса. Учебники для старших классов (с 7-го по 11-й) были разработаны исключительно на средства издательства, без привлечения донорских или бюджетных средств.

Это уникальный для Кыргызстана проект еще и потому, что национальные учебники созданы на основе коммуникативной методики обучения и в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (Common European Framework of Reference for Languages), которые учитывают все ведущие мировые издательства, разрабатывая свои учебные материалы (Oxford, Cambridge, Pearson и другие).

Издательство «Аркус»

После введения в образовательный процесс полноценной линейки учебников и появления первых выпускников, которые освоят весь школьный курс английского языка с применением коммуникативной методики, можно будет делать научные выводы об эффективности всей серии данных учебных пособий.

«Методика же неоднократно оправдала себя в учебниках международных издательств, основное отличие которых от национальных — отсутствие наполненности национальным содержанием и отдаленность учебного материала от культурных, географических и традиционных особенностей КР», — добавили в «Аркусе».

Предложение о тиражировании этих учебников на лицензионной основе акционерным обществом «Учкун» передано в Министерство образования и науки.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293804/
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