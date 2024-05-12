Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая

В первую половину недели в Бишкеке дожди прекратятся и будет жарко, но затем погода снова испортится. Такой прогноз дают синоптики.

13 мая в столице ночью возможны дождь и гроза и воздух прогреется до +11 градусов. Днем значительно потеплеет до +26 градусов и осадков не ожидается.

14 мая без осадков. Температура воздуха ночью до +12 градусов, днем — до +30 градусов.

15 мая в столице также будет жарко. Ночью — до +15 градусов, днем — до +31 градуса.

16-17 мая в Бишкеке вновь ожидается неустойчивая погода, возможно понижение температуры воздуха.

Фото на главной: Владислава Ногая — панорама Бишкека