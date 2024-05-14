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Общество

Мэр Бишкека поручил выделить квартиру ветерану ВОВ Асеку Урманбетову

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поставил задачу перед службами проработать вопрос и предоставить квартиру в кратчайшие сроки ветерану Великой Отечественной войны Асеку Урманбетову. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Асек Урманбетов, 1923 года рождения, инвалид ВОВ II группы, вдовец.

Воевал в разных районах Украины и Беларуси. В декабре 1943 года по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание. С двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с разными грузами.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Накануне Дня Победы мэр Айбек Джунушлиев навестил Асека Урманбетова

Награжден орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», многими боевыми медалями, юбилейными медалями в честь Победы. Награжден медалью «Данк» 30 августа 2016 году. До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором в кооперации промышленности в сельском хозяйстве. Поэт и писатель. Будучи президентом общественного фонда «Ак жол», оказывал спонсорскую помощь пожилым людям, лицам с инвалидностью и беспризорным детям.

Имеет шестерых детей и около 68 внуков, правнуков.

Отметим, что накануне Дня Победы градоначальник побывал в гостях у ветеранов, в том числе навестил Асека Урманбетова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293968/
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