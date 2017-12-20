Радио «Санжыра» закрыли из-за просрочки лицензии, а не из-за событий вокруг НТС

В связи с высказываниями руководства телеканала НТС о том, что прекращение вещания радио «Санжыра» связано с арестом имущества ТРК, Государственный комитет информационных технологий и связи КР разъясняет ситуацию.

По его данным, радио «Санжыра» прекратило вещание с 1 ноября из-за несвоевременно поданного заявления на продление лицензионно-разрешительных документов.

Вышеуказанная ситуация никак не связана с нынешними событиями вокруг телеканала НТС, отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.