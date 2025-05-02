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Общество

В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»

Радиостанция «Марал» прекратила работу. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Бакыт Торогелди.

Он не назвал причину закрытия. Официальных заявлений от руководства радиостанции тоже пока нет.

В комментариях под постом автор пояснил, что сайт и страницы в социальных не обновлялись уже более трех месяцев, многие журналисты устроились в другие СМИ и вроде радиочастоту, на которой вещал «Марал», продали.

«То, что руководство пока не сделало официальное заявление, может означать, что юридически процесс еще не завершен. Но по факту «Марал» прекратил свою деятельность», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328133/
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