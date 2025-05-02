Руководство радиостанции «Марал» опровергло информацию о закрытии

Учредитель и генеральный директор ОсОО «ТРВК Марал» Уланбек Алыбаев опроверг информацию о закрытии СМИ.

Он сообщил 24.kg, что радиостанция работает в штатном режиме и информация о прекращении деятельности СМИ не соответствует действительности. При этом он отметил, что купил радиостанцию в конце марта.

«Сменился учредитель, сменилось руководство. Бывшее руководство еще до нового года уволило всех своих журналистов. Когда я приобрел, там не было ни журналистов, никого. Сейчас у нас новый коллектив, радиостанция как работала, так и работает. Работа радиостанции не прекращалась», — сказал Алыбаев.

Ранее журналист Бакыт Торогелди на своей странице в Facebook написал, что радиостанция «Марал» прекратила работу. По его словам, многие журналисты устроились в другие СМИ, а сайт и страницы радиостанции в социальных не обновлялись уже более трех месяцев.