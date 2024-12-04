Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают, считает чиновник

Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил заместитель начальника регионального управления по городу и Аламединскому району Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Талантбек Уланбеков.

По его словам, в столице активно внедряют меры по улучшению качества воздуха.

Он добавил, что для подключения к газораспределительным сетям действует программа субсидирования льготных кредитов. В Бишкеке 210 потребителей получили финансовую поддержку на общую сумму более 26 миллионов сомов.

«В Бишкеке и Чуйской области уже газифицированы 52 жилмассива. В столице природным газом обеспечены более 300 тысяч абонентов, из них около 21 тысячи подключены в этом году», — проинформировал чиновник.

По данным Талантбека Уланбекова, потребление угля в Бишкеке сократилось более чем на 63 тысячи тонн, и это сказывается на экологических показателях. И добавил, что госслужащие по вторникам и четвергам едут на работу на общественном транспорте, эти меры, напомнил он, введены для того, чтобы сократить уровень загрязнения воздуха.

Отметим, что кабмин, и в частности министр энергетики Таалайбек Ибраев, заверяли кыргызстанцев, что смога не будет, однако Бишкек по-прежнему числится в десятке городов с самым загрязненным воздухом.