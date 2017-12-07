Китай не пускает на свою часть «Хоргоса» одетых в мусульманскую одежду людей

Китай не пускает на свою часть МЦПС «Хоргос» людей, одетых в мусульманскую одежду. Такая мера принята по решению властей Синьцзян-Уйгурского автономного района в целях противодействия религиозному экстремизму и международному терроризму, сообщили казахские СМИ.

Выступая на встрече по приграничному сотрудничеству Казахстана и Китая, прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев заявил, что на специальном транспортном пешеходном переходе МЦПС с апреля установлены дополнительные контрольно-досмотровые пропускные пункты, обслуживаемые военным подразделением Китая. Они созданы для контроля и досмотра физических лиц и транспортных средств, следующих в китайском направлении.

«В указанных пунктах не пропускаются на китайскую сторону центра лица, носящие бороды, невзирая на их национальную и гражданскую принадлежность, и граждане, одетые по сложившимся мусульманским традициям и обычаям. Эти действия затрудняют посещение центра как казахстанскими гражданами, так и представителями других стран, желающими попасть туда с нашей территории. Во-вторых, уменьшается товарооборот между двумя государствами», — сказал прокурор.

Он предложил привести работу военно-пропускных пунктов в соответствие с требованиями и соглашениями о регулировании деятельности МЦПС «Хоргос». По соглашению использование военных постов предусмотрено только при возникновении стихийных бедствий, эпидемий, чрезвычайных ситуаций.

Представитель Верховной народной прокуратуры Китая Го Синван отметил, что впервые слышит о проблеме и считает необходимым отработать механизм встреч между представителями двух стран на регулярной основе, чтобы решать такие мелкие вопросы. Он отметил, что МЦПС «Хоргос» должен быть примером в развитии торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, и нельзя допустить, чтобы «какие-то элементы» использовали центр в личных целях.