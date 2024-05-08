Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая

Во вторую половину недели в Бишкеке будет жарко, но на выходных снова ожидаются дожди. Такой прогноз дают синоптики.

9 мая в столице будет солнечно и жарко. Воздух прогреется ночью до +17 градусов, днем — до +32 градусов.

10 мая ночью без осадков и до +17 градусов. А днем погода начнет портиться. Временами возможны дожди и до +24 градусов.

11 мая похолодает еще сильнее. Целый день будет идти дождь. Ночью — до +14 градусов, днем — до +20 градусов.

12 мая сохранится неустойчивая погода, временами возможны дожди, но станет теплее. Ночью — до +10 градусов, днем — до +23 градусов.

13-14 мая погода в Бишкеке стабилизируется. В город снова вернется теплая и солнечная погода.