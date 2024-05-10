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Общество

Кыргызстан планирует ежегодно высаживать 6 миллионов деревьев

Делегация Кыргызстана приняла участие в сегменте высокого уровня 19-й сессии форума по лесам в штаб-квартире ООН «Лесные решения тройного планетарного кризиса: Фокус на людях, науке, технологиях и финансах». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Первый заместитель министра Асеин Исаев обратил внимание мирового сообщества на уязвимость горных лесов нашей страны, особо отметив уникальность реликтовых лесов Арсланбоба — самого большого орехово-плодового массива на планете.

Он подчеркнул важность запущенной в 2023-м национальной кампании «Жашыл мурас», в рамках которой высажено более 8 миллионов саженцев по всей территории республики. Кроме того, проинформировал, что планируется высадка порядка 6 миллионов саженцев ежегодно.

Кыргызская сторона призвала консолидировать усилия по сохранению горных и лесных экосистем, их биоразнообразия в качестве посильного вклада в реализацию глобальных целей Стратегического плана ООН по лесам на 2017-2030 годы и Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы.

Также состоялись двусторонние встречи Асеина Исаева с председателем Экономического и социального совета ООН Паулой Нарваез и высоким представителем ООН по наименее развитым государствам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фатимой Рабаб. В ходе переговоров обсуждены климатические вопросы и горная повестка.

Со специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом первый замглавы МИД обсудил инициативу КР о закреплении нового глобального диалога «Горы и климат» в ежегодном календаре конференции ООН об изменении климата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293611/
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