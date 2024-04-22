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Власть

Как Россия и Китай уживаются в Центральной Азии. Исследование центра Карнеги

Берлинский центр Карнеги по изучению РФ и Евразии опубликовал исследование Темура Умарова «Дружба за влияние. Как Россия и Китай уживаются в Центральной Азии».

Редакция 24.kg изучила анализ и предлагает краткий пересказ основных тезисов:

  • с приходом в регион КНР РФ перестала быть влиятельным экономическим партнером для стран Центральной Азии;
  • интересы Китая сосредоточены в экономике, а Россия — безальтернативный гарант безопасности для Центральной Азии;
  • Москва и Пекин конкурируют в Центральной Азии друг с другом. Сотрудничество им не интересно, они придерживаются статус-кво и не залезают в «зоны ответственности» друг друга;
  • государства Центральной Азии слишком малы, чтобы повлиять на отношения РФ и КНР в регионе. Регион лишь адаптируется к условиям, которые для него создают большие соседи.

Эти четыре расхожие посылки аналитик называет ложными.

  • Несмотря на войну в Украине, Россия не потеряла свое влияние в Центральной Азии.
  • У Пекина в регионе не только экономические интересы. В вопросах безопасности в Центральной Азии он не склонен полагаться на РФ.
  • Россия и Китай не станут конфликтовать из-за пересекающихся интересов в Центральной Азии.
  • Судьбу региона сегодня решают в первую очередь его страны, и уже только во вторую на нее влияют РФ и КНР.

Темур Умаров объясняет, на чем основываются его заключения.

Он считает, что превращение России в младшего партнера Китая ведет не к противостоянию в Центральной Азии, а, напротив, к большему сотрудничеству.

Теорию о «разделении зон труда» или влияния между РФ и КНР, где первая обеспечивает региональную безопасность, а вторая является главным драйвером экономического развития, эксперт называет упрощенной.

«Тлеющую» конкуренцию между Китаем и Россией он считает иллюзией. Ее нет, как и четкого разделения труда между РФ и КНР в Центральной Азии.

Россия все еще влиятельна в экономике, а Китай целенаправленно расширяет присутствие в сфере безопасности. Признаков конфликта между Москвой и Пекином тоже не видно. Наоборот, с каждым годом страны все больше сотрудничают друг с другом.

«В первую очередь РФ и КНР сходятся в своих политических интересах в Центральной Азии. Президент Владимир Путин называет «работу в третьих государствах» важным направлением взаимодействия с Китаем и признает, что у Пекина есть право расширять свой зонтик безопасности», — отмечает Темур Умаров.

Приоритет для обеих держав — поддерживать стабильность авторитарных режимов в Центральной Азии и не позволять им слишком сближаться со странами Запада.

Все проблемные вопросы стороны решают по мере возникновения. Даже увеличение китайской активности в сфере безопасности, похоже, не особо тревожит Россию, потому что ее интересы совпадают с КНР.

Даже если какое-то соперничество в регионе между Пекином и Москвой и существует, оно купируется значимостью для обоих государств собственно российско-китайских двусторонних отношений, особенно на фоне открытого противостояния РФ «коллективному Западу» и все более конфронтационного характера американо-китайского взаимодействия.

Но Пекин с годами будет все меньше нуждаться в российской помощи и все больше действовать в регионе без оглядки на Москву.

Однако заменить Москву он сможет, только когда полностью перестроит эту систему под себя. А это долгий процесс.

Причиной, по которой теория о российско-китайской борьбе или разделении труда в Центральной Азии не в состоянии комплексно объяснить реальность, Темур Умаров называет отказ странам региона в субъектности.

Многие наблюдатели исходят из того, что все важные решения за эти государства принимают крупные и влиятельные соседи.

В реальности же центральноазиатские страны никогда не были так самостоятельны, как сегодня, а общества в этих государствах насколько требовательны к своему руководству.

Темур Умаров

В заключение аналитик делает вывод: все пять стран региона вполне справляются и с растущим Китаем, и с воинственной Россией, и с углубляющимся расколом между этими двумя соседями с одной стороны и Западом — с другой.

Ознакомиться с полным текстом исследования можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292173/
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