Более 12 тысяч кыргызстанцев нашли работу за рубежом в 2023 году

В 2023 году центр трудоустройства граждан за рубежом при помощи частных агентств трудоустроил за границей более 12 тысяч кыргызстанцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал глава центра Бакыт Кудайбердиев.

Он сказал, что сегодня большой поток соотечественников желает работать в Великобритании.

«Привлекает граждан Великобритания сезонными работами. При этом там требование языка отсутствует, достаточно знать русский. Правительство Великобритании выделяет нам квоты не более 10 тысяч в год, поэтому не все желающие могут попасть в эту страну», — отметил Бакыт Кудайбердиев.

На протяжении 17 лет ведется также работа по направлению Южная Корея. За весь период трудоустроено более 5 тысяч человек. На сегодня на территории Южной Кореи находится 1,5 тысячи кыргызстанцев.

Глава центра трудоустройства граждан за рубежом добавил, что в КР официально работают 165 частных агентств занятости, которые трудоустраивают соотечественников в более 25 стран мира. В основном это государства Европы и Персидского залива.