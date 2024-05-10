В Кыргызстане предлагают запретить импорт куриных яиц на полгода

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предлагает ввести запрет на ввоз свежих куриных яиц. Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что в Кыргызстане производство яиц является одним из важных секторов сельского хозяйства и играет значительную роль в обеспечении пищевой безопасности страны.

По данным министерства, за последние два года местное производство увеличилось примерно в два раза и достигло 90-100 процентов (от потребности). Кроме того, в летне-осенний период происходит значительный рост производства яиц в домашних хозяйствах, и, соответственно, в это время сокращаются сроки хранения яиц и увеличивается затоваренность складов.

«Произведенные в КР яйца удовлетворяют внутренний спрос на пищевые продукты и также могут экспортироваться в другие государства региона. Экспорт яиц может быть важным источником дохода для страны и способствовать развитию ее экономики», — говорится в документе.