Глава правительства Шэньси в Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой народного правительства провинции Шэньси Китайской Народной Республики Чжао Ганом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что Кыргызстан издревле связан с провинцией Шэньси Великим шелковым путем. Он подчеркнул, что в мае 2023 года открыта новая страница сотрудничества в истории межгосударственных отношений двух стран, когда в Сиане прошел саммит «Китай — Центральная Азия» и состоялся государственный визит президента КР в КНР. По его итогам отношения двух государств вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Председатель кабинета министров выразил мнение, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан своеобразно восстановит древний Великий Шелковый путь, который начинался в Сиане.

«Используя свое географическое положение, провинция Шэньси и Кыргызстан могут привлечь дополнительные объемы международных транзитных грузоперевозок, что поможет существенно увеличить товарооборот между Китаем и странами региона», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель народного правительства провинции Шэньси Чжао Ган отметил, что визит создает хорошие возможности для обсуждения и дальнейшей проработки совместных проектов. Он выразил готовность к продвижению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономическом направлении, реализации инвестиционных проектов, экспорта кыргызской экологически чистой сельскохозяйственной продукции в провинцию Шэньси, развития туризма, совместного запуска пилотных проектов промышленных зон и сельскохозяйственных парков в Кыргызстане. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике.