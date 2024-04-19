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Власть

Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ

Фото пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Астану провел переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены приоритетные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в торгово-экономической, водноэнергетической, транспортно-пограничной и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Он отметил, что сегодня стороны подписывают исторический документ — договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей.

Президент РК добавил, что взаимный товарооборот достиг $1,5 миллиарда и вырос на 26 процентов. Он подчеркнул необходимость увеличения этого показателя до $2 миллиардов.

Садыр Жапаров заметил, что Казахстан — ближайший сосед и братское государство, которое имеет особый приоритет во внешней политике Кыргызской Республики.

Кыргызов и казахов связывают многовековая дружба, братство, близкое соседство, общие культурные, духовные, религиозные ценности и традиции.

Садыр Жапаров 

Он отметил, что РК является одним из основных торговых партнеров КР. Стороны ведут работу по реализации двусторонних инвестиционных проектов, таких как строительство солнечных электростанций, завода ферросплавов, индустриально-торгово-логистического центра, которые в ближайшей перспективе будут практически реализованы в интересах двух братских народов.

В завершение главы двух государств подтвердили взаимную приверженность развитию сотрудничества по всем направлениям в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292075/
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