Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ

Президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Астану провел переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены приоритетные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в торгово-экономической, водноэнергетической, транспортно-пограничной и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Он отметил, что сегодня стороны подписывают исторический документ — договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей.

Президент РК добавил, что взаимный товарооборот достиг $1,5 миллиарда и вырос на 26 процентов. Он подчеркнул необходимость увеличения этого показателя до $2 миллиардов.

Садыр Жапаров заметил, что Казахстан — ближайший сосед и братское государство, которое имеет особый приоритет во внешней политике Кыргызской Республики.

Кыргызов и казахов связывают многовековая дружба, братство, близкое соседство, общие культурные, духовные, религиозные ценности и традиции. Садыр Жапаров

Он отметил, что РК является одним из основных торговых партнеров КР. Стороны ведут работу по реализации двусторонних инвестиционных проектов, таких как строительство солнечных электростанций, завода ферросплавов, индустриально-торгово-логистического центра, которые в ближайшей перспективе будут практически реализованы в интересах двух братских народов.

В завершение главы двух государств подтвердили взаимную приверженность развитию сотрудничества по всем направлениям в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.