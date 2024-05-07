11:56
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Общество

Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года в третьи страны, в том числе и страны — участницы ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте в пресс-службе правительства РК.

Отмечается, что баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тысяч тонн).

«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тысяч тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тысяч тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тысяч тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая», — сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.

Казахстан также планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тысяч тонн.

«Для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны — участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293365/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Чем Кыргызстан торгует с Нидерландами, рассказал замминистра экономики
Запрет на экспорт сахара до 31 августа ввела Россия. Для Кыргызстана есть квота
США ужесточают экспорт оружия в Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ
Певица Роза Рымбаева получила звание народного артиста Кыргызской Республики
Торговля Кыргызстана. Продаем золото, а закупаем автомобили
Наводнение в Казахстане. МВД Кыргызстана направило гумпомощь коллегам
Паводки в Казахстане. Грозят ли наводнения Кыргызстану, рассказали в МЧС
Кыргызстан и Армения оказались лидерами по росту экспорта обуви в Россию
Садыр Жапаров принял премьер-министра Казахстана. О чем говорили
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
7 мая, вторник
11:45
За невыплату алиментов родителям предлагают лишать свободы на девять месяцев За невыплату алиментов родителям предлагают лишать своб...
11:20
Милиция Бишкека продолжает выявлять притоны, где оказывают интим-услуги
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
10:45
Как выглядит село Корул в Алайском районе, пострадавшее от селей
10:26
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета