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Общество

Коридор Украина — Россия стал третьим по числу мигрантов в мире

Миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, стал третьим по числу мигрантов в мире. Об этом сообщило ООН со ссылкой на Международную организацию по миграции.

По ее данным, первое место занимает маршрут Мексика — США, второе Сирия — Турция.

Наибольшее число трудовых мигрантов находят работу в Южной, Северной и Западной Европе. Второе место — у Северной Америки, а замыкает тройку арабский регион.

ООН

По данным ООН, число перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов, насилия, стихийных бедствий и других причин достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений — 117 миллионов человек.

Среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии. Украинцы и афганцы делят второе место.

ООН
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293593/
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