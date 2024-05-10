Миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, стал третьим по числу мигрантов в мире. Об этом сообщило ООН со ссылкой на Международную организацию по миграции.

По ее данным, первое место занимает маршрут Мексика — США, второе Сирия — Турция.

Наибольшее число трудовых мигрантов находят работу в Южной, Северной и Западной Европе. Второе место — у Северной Америки, а замыкает тройку арабский регион. ООН

По данным ООН, число перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов, насилия, стихийных бедствий и других причин достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений — 117 миллионов человек.