Amnesty International собрала подписи в поддержку активистки Риты Карасартовой

Международная организация Amnesty International собрала более 405 тысяч подписей под петицией с требованием снять обвинения с кыргызстанской правозащитницы Риты Карасартовой.

На сайте организации сообщили, что Рите Карасартовой предъявили «надуманные обвинения в попытке насильственного свержения власти». За это ей грозит до 15 лет тюремного заключения. А количество подписей, собранных в поддержку правозащитницы, — это свидетельство глобальной поддержки и солидарности с ней и другими активистами, журналистами и правозащитниками Кыргызстана.

«Мы рассчитываем, что масштабная поддержка, выраженная в сотнях тысяч подписей и писем, покажет правительству, что преследование критиков власти в стране не остается незамеченным, и побудит власти изменить свою политику. Власти должны учитывать международное внимание к так называемому кемпир-абадскому делу и ко всем политически мотивированным делам в КР», — заявила исследователь Amnesty International по Центральной Азии Мейзи Вайхердинг.

Собранные подписи национальные секции и структуры Amnesty International по всему миру уже передали властям Кыргызстана. Более 60 тысяч подписей сотрудники AI отнесли в посольство КР в Великобритании.