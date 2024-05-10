13:52
USD 88.39
EUR 94.96
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Amnesty International собрала подписи в поддержку активистки Риты Карасартовой

Международная организация Amnesty International собрала более 405 тысяч подписей под петицией с требованием снять обвинения с кыргызстанской правозащитницы Риты Карасартовой.

На сайте организации сообщили, что Рите Карасартовой предъявили «надуманные обвинения в попытке насильственного свержения власти». За это ей грозит до 15 лет тюремного заключения. А количество подписей, собранных в поддержку правозащитницы, — это свидетельство глобальной поддержки и солидарности с ней и другими активистами, журналистами и правозащитниками Кыргызстана.

«Мы рассчитываем, что масштабная поддержка, выраженная в сотнях тысяч подписей и писем, покажет правительству, что преследование критиков власти в стране не остается незамеченным, и побудит власти изменить свою политику. Власти должны учитывать международное внимание к так называемому кемпир-абадскому делу и ко всем политически мотивированным делам в КР», — заявила исследователь Amnesty International по Центральной Азии Мейзи Вайхердинг.

Собранные подписи национальные секции и структуры Amnesty International по всему миру уже передали властям Кыргызстана. Более 60 тысяч подписей сотрудники AI отнесли в посольство КР в Великобритании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293607/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Кенешбека Душебаева силой вывели из камеры
Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
Кемпир-абадское дело. Родственники задержанных провели мирную акцию
Кемпир-абадское дело. Подсудимых удалили из зала суда за нарушение порядка
Кемпир-абадское дело. Обвиняемые и адвокаты недовольны еще одним днем заседаний
Кемпир-Абад иши. Конвойлор Илгиз Шаменовго карата күч колдонушту
Кемпир-абадское дело. Конвоиры применили силу к Ильгизу Шаменову
Кемпир-абадское дело. Одному фигуранту изменили меру пресечения
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову разрешили выезд из Кыргызстана на лечение
Президент прокомментировал встречи с Райымбеком Матраимовым и Камчи Кольбаевым
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана возможны сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана возможны сели
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
10 мая, пятница
13:42
Amnesty International собрала подписи в поддержку активистки Риты Карасартовой Amnesty International собрала подписи в поддержку актив...
13:22
Ни один грамм золота не украден. Президент прокомментировал видео со слитками
13:21
Самым смертоносным для мигрантов стал 2023 год
13:03
Оценить работу «единого окна» в налоговых органах теперь можно через QR-код
12:44
В Кыргызстане предлагают запретить импорт куриных яиц на полгода