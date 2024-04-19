Певица Роза Рымбаева получила звание народного артиста Кыргызской Республики

Сегодня в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры страны вручены государственные награды. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информации РК.

В ходе церемонии государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что вручение представителям культуры и искусства государственных наград стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.

Указом президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан:

орденом «Данакер» награждены общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов;

орденом «Достук» награждены публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы;

орден «Данк» вручен президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой;

медалью «Данк» награжден генеральный директор — председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан» Дидар Кулькенов.

Почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой.

«В 1996 году мне присуждено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Для меня это огромное достижение», — сказала она.