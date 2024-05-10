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Общество

Самым смертоносным для мигрантов стал 2023 год

ООН со ссылкой на данные Международной организации по миграции сообщила, что 2023 год был самым смертоносным для мигрантов.

По ее данным, во всем мире в 2023 году умерли более 8 тысяч 540 человек, 60 процентов из которых утонули.

В 2024 году тенденции остаются столь же тревожными. На Средиземноморском маршруте число погибших почти такое же высокое, как и раньше: с 1 января зарегистрированы 956 смертей.

ООН 

По данным ООН, каждая третья смерть среди мигрантов происходит во время бегства от вооруженных конфликтов. Более двух третей мигрантов, чья гибель задокументирована, остаются неопознанными.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293597/
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