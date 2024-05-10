Оценить работу «единого окна» в налоговых органах теперь можно через QR-код

Для улучшения качества обслуживания налогоплательщиков запускается онлайн-сервис по оценке качества работы «единых окон» в налоговых органах. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Теперь налогоплательщики могут оставить свой отзыв о качестве обслуживания, отсканировав QR-код, размещенный в местных налоговых органах.

Для отправки отзыва нужно направить камеру мобильного телефона на QR-код и выставить оценку по пятибалльной шкале.

«Так, при выборе положительной оценки можно оставить комментарий, указав номер обслужившего «окна», дату и время посещения налогового органа», — отметили в ведомстве.

В случае предоставления отрицательной оценки налогоплательщики могут выбрать один или несколько вариантов из выпадающего списка причин, включая некомпетентность или грубость сотрудников, длительное обслуживание или ожидание очереди, а также отвлечение работников на телефон или другие факторы.

Кроме того, налогоплательщики могут оставить комментарий и указать свои контактные данные для получения обратной связи с ответственными сотрудниками Налоговой службы.

В ведомстве добавили, что оценка может значительно улучшить качество обслуживания, выявить проблемные участки, повысить доверие общества и обеспечить более эффективное взаимодействие с налогоплательщиками.