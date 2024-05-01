Садыр Жапаров пригласил инвесторов провинции Шэньси вести бизнес в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров принял председателя народного правительства провинции Шэньси (Китайская Народная Республика) Чжао Гана, прибывшего с визитом в Кыргызстан.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества, перспективным проектам, особенно в таких сферах, как энергетика, недропользование, культурно-гуманитарное сотрудничество, транспортная логистика, инвестиции и другие.

Глава государства с удовлетворением отметил тенденции укрепления позитивных отношений между Кыргызстаном и провинцией Шэньси, наблюдаемые в последние годы.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что нынешний визит Чжао Гана будет способствовать развитию сотрудничества между Кыргызстаном и провинцией Шэньси, в особенности экономических взаимоотношений.

Он подчеркнул, что в настоящее время отношения между Кыргызстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, особенно после выведения двустороннего сотрудничества на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из важных партнёров в сфере экономики и инвестиций.

Садыр Жапаров пригласил китайские государственные и частные предприятия, в частности, инвесторов из провинции Шэньси вести бизнес в Кыргызстане, реализовывать совместные экономически выгодные инвестиционные проекты.

Говоря о конкретных проектах с провинцией Шэньси, глава государства выделил проект по возобновлению работы нефтеперерабатывающего завода «Джунда», который в ближайшее время будет введен в эксплуатацию после завершения работ по модернизации.

Шэньси Чжао Ган отметил, что это его первый визит в Кыргызстан, целью которого является дальнейшее укрепление и реализация проектов, договоренностей, достигнутых ранее между лидерами двух стран.

Он подчеркнул, что перед возглавляемой им делегацией, поставлена задача предпринять необходимые меры для расширения сфер сотрудничества с кыргызской стороной, а также увеличение объема торговли между Кыргызстаном и провинцией Шэньси.

Кроме того, он выразил надежду, что благодаря железнодорожным проектам между Кыргызстаном и Китаем, а также железнодорожному «Китайско-европейскому экспрессу» удастся расширить объемы торговли между провинцией Шэньси и Центральной Азией, в частности, с Кыргызстаном.

В завершение стороны договорились углублять взаимовыгодное партнерство и развивать всестороннее сотрудничество с провинцией Шэньси.