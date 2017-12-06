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Общество

Члены «Народного парламента» жалуются на условия содержания в колонии

Члены «Народного парламента» жалуются на условия содержания в колонии. Об этом ИА «24.kg» рассказала правозащитник Зульфия Марат.

По ее словам, адвокаты Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева, приговоренных к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, намерены обжаловать условия содержания подзащитных.

«Сейчас на час ежедневно помещают в «одиночки», которые находятся там же, в колонии, применяют к ним практически камерный тип содержания. Но они же не террористы», — недоумевает Зульфия Марат.

Остальных представителей оппозиции суд приговорил к разным срокам. Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно). Таким образом, Бишкекский горсуд поддержал решение первой инстанции — Первомайского районного суда.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Их обвинили по статьям 27–295 «Приготовление к насильственному захвату власти» и 27–341 «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» УК КР.
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