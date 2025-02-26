Депутат пожаловался ГСИН на то, что его не пустили в колонию особого режима

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев сообщил, что хотел посетить исправительное учреждение № 19, откуда нардепам поступают жолобы, но его не пустили, потребовав письмо от спикера парламента.

Первый заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний Кемель Садыков ответил, что это необоснованное требование.

«По закону посещать исправительные учреждения без разрешений и согласования могут депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники института омбудсмена, Национального центра по предупреждению пыток, территориальный судья и глава административной территориальной единицы», — ответил он.

Напомним, депутат Дастан Бекешев заявил о пытках заключенных в исправительном учреждении № 19 (особый режим) в Сокулукском районе. В ГСИН и Генпрокуратуре опровергли информацию, заявив, что жалобы пишут родственники арестантов потому, как им отказывают в свидании с заключенными.