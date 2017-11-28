Концепцию озеленения Бишкека утвердят сегодня депутаты столичного кенеша

Концепцию развития зеленого фонда Бишкека намерены утвердить сегодня депутаты городского кенеша на очередной сессии.

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Всего в проект повестки дня включено 15 вопросов, в том числе отчет о проделанной работе ГУВД за 2016 год и информация Патрульной милиции, положение о наградах горкенеша, отчет акима Ленинского района, постановление о монетизации льгот на уголь.

Депутаты также обсудят порядок обеспечения социальных работников спецодеждой, обувью и инвентарем и заслушают информацию о парковкам, предоставленных в аренду.