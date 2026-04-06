В Оше на месте восьми рекультивированных кладбищ высаживают деревья

В Оше ведутся работы по озеленению восьми бывших кладбищ, которые прошли процесс рекультивации в прошлом году. На их территории высаживают саженцы.

Как сообщил 24.kg руководитель Ошского комбината по благоустройству и зеленому хозяйству Азамат Советбек уулу, их предприятие ответственно за четыре объекта. На бывших кладбищах Хохлова, Озгур, Ак-Кор и Учар уже высажено в общей сложности около 3 тысяч саженцев. Благоустройством еще одного участка занимается ОшГУ, остальные находятся в ведении местных территориальных управлений.

«Согласно закону, после рекультивации кладбищ в течение 30 лет на этих землях запрещено любое строительство. Разрешается только создание зеленых насаждений. В ближайшие годы мы будем заниматься выращиванием саженцев. В будущем планируем разработать специальный дизайн и, возможно, превратить эти зоны в парки отдыха», — отметил Азамат Советбек уулу.

Напомним, процесс рекультивации этих объектов завершился в 2025 году. Многие из кладбищ были закрыты еще полвека назад. С учетом санитарных и иных норм останки из этих захоронений были перенесены на действующие кладбища города.