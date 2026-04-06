Общество

В мэрии обсудили озеленение и благоустройство Бишкека

В муниципалитете под председательством первого заместителя мэра Кубанычбека Иманалиева прошло плановое совещание, посвященное проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.

По данным мэрии Бишкека, с начала двухмесячника особое внимание уделяется комплексной очистке территорий, озеленению и благоустройству столицы. В рамках мероприятий проводится масштабная посадка деревьев во всех районах города.

Главам четырех административных районов совместно с муниципальной инспекцией поручено регулярно проводить рейды и мониторинг для поддержания порядка и чистоты на улицах столицы.

Кроме того, поставлена задача привести в надлежащий вид фасады зданий согласно дизайн-коду столицы.

Также муниципалитет возьмет на контроль участие государственных органов в субботниках, проверяя выполнение работ по закрепленным участкам.

По итогам совещания поручено усилить контроль за выполнением всех работ и активизировать взаимодействие с населением для вовлечения жителей в процесс благоустройства города.
