Пьяный водитель Lexus 470 пытался скрыться от инспекторов УПСМ

В Бишкеке милиционеры в ходе рейдовых мероприятий остановили автомашину Lexus 470. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников об остановке и попытался скрыться с места, однако в результате преследования автомобиль обнаружен и остановлен.

В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждено заключением наркологов. Первоначально гражданин заявил об отсутствии у него водительского удостоверения, однако в дальнейшем выяснилось, что соответствующий документ был.

По факту выявленных нарушений в отношении водителя составлен протокол. Машина водворена на штрафную стоянку.

Материалы дела направлены в районный суд, где будет рассмотрен вопрос о лишении гражданина права управления транспортными средствами в установленном законом порядке.