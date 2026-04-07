Происшествия

Пьяный водитель Lexus 470 пытался скрыться от инспекторов УПСМ

В Бишкеке милиционеры в ходе рейдовых мероприятий остановили автомашину Lexus 470. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников об остановке и попытался скрыться с места, однако в результате преследования автомобиль обнаружен и остановлен.

В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждено заключением наркологов. Первоначально гражданин заявил об отсутствии у него водительского удостоверения, однако в дальнейшем выяснилось, что соответствующий документ был.

По факту выявленных нарушений в отношении водителя составлен протокол. Машина водворена на штрафную стоянку.

Материалы дела направлены в районный суд, где будет рассмотрен вопрос о лишении гражданина права управления транспортными средствами в установленном законом порядке.
Материалы по теме
Более 550 пьяных водителей поймали на трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Торугарт
Прием в первый класс. В двух школах Бишкека запись уже завершилась
В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара
Союз художников намерен обратиться за поддержкой к президенту Кыргызстана
В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек
Тариф повысили. Почасовую оплату парковок в Бишкеке утвердил горкенеш
В Бишкеке просят не переименовывать улицу Масалиева
В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии — депутат БГК
Около 4 тысяч граждан стоит в очереди на улучшение жилищных условий в Бишкеке
Популярные новости
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
В&nbsp;Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по&nbsp;борьбе: вел себя агрессивно В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
