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Общество

Чиновники до сих пор не подвели итоги летнего турсезона

В Кыргызстане только подводят итоги летнего туристического сезона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, итоговых статистических данных пока нет. Есть информация только за первое полугодие 2017-го.

«У нас только положительные цифры. Приехало 1,9 миллиона иностранных граждан, что на 349 тысяч больше, чем в 2016-м. Поступило 38 миллионов сомов налоговых поступлений, что на 7 миллионов больше, чем в прошлом году. Экспорт туристических услуг составил $173 миллиона, что на $12 миллионов больше, чем в 2016-м», — сказал Азамат Жаманкулов.

«Мы считаем, что летний турсезон прошел успешно и по рекламной компании, и по маркетинговой части», — добавил он.
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