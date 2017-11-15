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Общество

Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале документального кино в Абхазии

Фильм Адилета Каржоева «Спасибо, доктор!» (Кыргызстан, Франция, Польша, 2016) участвует в Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения «Кунаки», проходящем в Сухуми 15-20 ноября.

Открытый фестиваль документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа «Кунаки» (с 2016 года — Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки») основан в 2007 году. Свое название получил благодаря старинному кавказскому обычаю — куначеству, означающему гостеприимство и дружбу между людьми разных национальностей и веры.

Герой фильма «Спасибо, доктор!» — кыргызский хирург Эрнст Акрамов.
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