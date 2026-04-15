В Бишкеке пройдет фестиваль креативных индустрий Create4 Design

В Бишкеке 25 апреля 2026 года состоится фестиваль креативных индустрий Create4 Design. Об этом сообщили его организаторы.

По их данным, основная тема мероприятия — «Дизайн в эпоху искусственного интеллекта». Фестиваль посвящен развитию креативной экономики, роли дизайна в цифровой трансформации, а также влиянию новых технологий, включая искусственный интеллект, на творческие процессы и смежные отрасли.

В центре обсуждений — развитие креативных индустрий Кыргызстана, включая дизайн, архитектуру, моду, кино- и видеопроизводство, рекламу, разработку программного обеспечения и другие направления.

Организаторы отмечают, что креативные индустрии рассматриваются как один из перспективных секторов экономики страны, способный создавать рабочие места, развивать экспорт услуг и стимулировать инновации.

Отмечается, что фестиваль Create4 запустили в 2022 году как платформу для развития креативной экономики и объединения профессионального сообщества. С тех пор он ежегодно проводился в различных форматах, охватывая темы кино, дизайна и других креативных направлений.