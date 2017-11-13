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Общество

В Бишкеке родительское софинансирование составляет 200 миллионов сомов в год

В Бишкеке сумма родительского софинансирования школ составляет около 200 миллионов сомов в год. Об этом на презентации проекта «Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызстане» сказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

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По ее словам, 200 миллионов сомов можно найти и тем самым освободить родителей в Бишкеке от софинансирования, но министерство не может найти средства для всей республики. «Мы сейчас изучаем ситуацию, и скоро представим ряд мер по решению вопросов, связанных с родительским софинансированием», — сказала министр.

Как она отметила, проблема возникает из-за того, что «родители не владеют полной информацией о расходовании средств». «Около 80 процентов средств, поступающих от взносов, идет учителям на надбавку к зарплате, а также на оплату труда уборшиц, охранников», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, практика родительского софинансирования школ существует также в России, Казахстане.
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